В Промсвязьбанке бизнесмены всего за 30 минут могут получить решение по заявке на электронную банковскую гарантию (ЭБГ) на сумму до 5 млн рублей. Гарантии выдаются в обеспечение участия в тендерах и исполнение контрактов для МСБ.

Бизнесмены могут получить гарантию онлайн на сумму до 50 млн рублей и сроком до 26 месяцев. Один заемщик может получить гарантии объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении Промсвязьбанка .

По словам директора департамента электронных банковских гарантий малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка Алены Соковой, упрощенная процедура оценки клиентов по заявкам на экспресс-гарантии до 5 млн рублей позволит повысить удобство сервиса, снизить временные затраты клиентов на получение гарантий.