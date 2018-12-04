Программное обеспечение компании «Лантер», входящей в группу компаний «Ланит», для устройств ID TECH VIVOpay Kiosk III сертифицировано для приема бесконтактных карт «Мир» Национальной системы платежных карт (НСПК).

Программное обеспечение ID TECH VIVOpay Kiosk III внесено в официальный реестр НСПК как рекомендованное для работы с картами «Мир» на устройствах самообслуживания и является единственным устройством в реестре, сертифицированным для приема бесконтактных карт «Мир» на банкоматах, говорится в сообщении компании.