Использование платформы обмена данными о киберугрозах дочерней компании Сбербанка BI.ZONE и Ассоциации банков России за пять месяцев помогло предотвратить ущерб более чем на 3 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Сбербанка.

Пилотный проект платформы был запущен в эксплуатацию в июне 2018 года, Сбербанк один из первых присоединился к нему. К началу декабря участниками платформы являются уже более 30 кредитных организаций, еще 40 находятся на стадии заключения договоров или ведут переговоры о вступлении.

Глава АБР Георгий Лунтовский отметил, что с учетом положительных результатов пилотного периода принято решение о переходе платформы Ассоциации банков России в режим промышленной эксплуатации в начале 2019 года.

В Ассоциации банков России также отметили международный интерес к площадке.