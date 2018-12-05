По итогам ноября впервые за три с половиной года объем привлеченных средств в открытые ПИФы оказался меньше, чем выведенных. Чистый отток из розничных фондов составил 2,27 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Investfunds.

Последний раз чистый отток средств фиксировался в июле 2015 года, тогда пайщики забрали из открытых фондов около 700 млн рублей. Впрочем, на общем фоне отток ноября выглядит мизерным: за три с половиной года пайщики вложили в ПИФы около 184 млрд рублей.

Снижение интереса к рынку коллективных инвестиций стало заметно с лета этого года, когда вложения в фонды начали сокращаться. Вывод средств затронул в первую очередь облигационные ПИФы. В ноябре их потери превысили 4 млрд рублей, вдвое выше оттока октября. Больше инвесторы забрали из фондов данной категории в декабре 2014 года. Тогда на фоне девальвации рубля и роста ставок на внутреннем рынке потери фондов превысили 4,5 млрд рублей. В настоящее время инвесторы явно недовольны низкими результатами управления. По данным Investfunds, на интервале четырех месяцев стоимость паев ряда крупных фондов облигаций снизилась на 0,4—1,8%.

Осложняет ситуацию возобновившийся рост ставок по банковским продуктам. Отток вкладов из коммерческих банков в августе и сентябре заставил их поднимать ставки. Даже госбанки в настоящее время предлагают ставки по вкладам 8% годовых. По словам экспертов, рост ставок по депозитам на фоне низкой доходности фондов облигаций определил поведение инвесторов.

Впрочем, как отмечают участники рынка, текущие оттоки не стоит рассматривать как смену тренда, сформировавшегося в предыдущие годы. Однако и восстановления спроса они ждут не раньше начала следующего года. Большое значение для рынка будет иметь динамика ставок по депозитам: разворот тренда по депозитным ставкам может стимулировать возвращение розничных клиентов в ПИФы, замечают эксперты.

