Опубликована финальная таксономия бухгалтерской (финансовой), надзорной и статистической отчетности версии 3.0 для ряда некредитных финансовых организаций.

Как поясняют в пресс-службе ЦБ, в таксономию включены обновленные надзорные требования, а также изменения в федеральном законодательстве по сегментам рынка НФО, уже представляющим отчетность в формате XBRL (eXtensible Business Reporting Language, расширяемый язык деловой отчетности. — Прим. Банки.ру): субъектам страхового дела ; негосударственным пенсионным фондам; профессиональным участникам рынка ценных бумаг , организаторам торговли, клиринговым организациям и лицам, осуществляющим функции центрального контрагента; акционерным инвестиционным фондам, управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Ключевые изменения в таксономии по сравнению с таксономией XBRL Банка России версии 1.3.1 включают: архитектурные правки с целью оптимизации таксономии; добавление новых показателей отчетности и аналитических разрезов в рамках реализации новых надзорных требований, включая новые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (деятельность по инвестиционному консультированию); оптимизацию визуализации табличного слоя для форм надзорной отчетности; реализацию и оптимизацию контрольных соотношений.

Также в таксономию включены надзорные требования по новым сегментам рынка, перевод которых на представление отчетности в формате XBRL запланирован на 2019 год (страховые брокеры и кредитные рейтинговые агентства).

В рамках процесса разработки таксономии в августе 2018 года на официальном сайте Банка России была размещена ее предварительная версия, которая была проанализирована ведущими консалтинговыми компаниями, ИТ-разработчиками, профильными ассоциациями и крупнейшими участниками финансового рынка. По результатам анализа полученных замечаний и предложений в таксономию внесены необходимые корректировки.



Вступление в силу обновленных надзорных требований, заложенных в таксономию, и соответствующих ей обновленных нормативных актов запланировано на II квартал 2019 года. Подготовка и сдача отчетности НФО, уже представляющих отчетность в формате XBRL, до вступления в силу обновленных нормативных актов будут осуществляться согласно таксономии XBRL Банка России версии 1.3.1 с расширенным на 2019 год сроком действия. Подготовка и сдача отчетности по новым сегментам рынка, перевод которых на представление отчетности в формате XBRL запланирован на 2019 год, будут осуществляться средствами ПО, опубликованного на официальном сайте Банка России и не использующего таксономию XBRL Банка России, вплоть до вступления в силу соответствующих таксономии нормативных актов.