Министр нефти Омана Моххамед аль-Румхи считает справедливыми цены на нефть на уровне выше 50 долларов за баррель.

«Если цена на нефть 50, мы, вероятно, найдем способ, как чувствовать себя комфортно и выжить. Это будет не очень хорошо, но мы ничего не можем сделать, мы не устанавливаем цены. Если цена 50, то 50, если 40, то 40, если 70, то 70», — сказал журналистам аль-Румхи.

«Нам нужна справедливая цена (на нефть. — Прим. ред.), а 50 — несправедливая цена», — отметил он. «Немного выше 50», — сказал аль-Румхи, отвечая на вопрос, какая цена на нефть является справедливой.

Мировые цены на нефть к середине дня среды замедлили темпы снижения в ожидании инвесторами новостей из Вены, где проходит заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent к 15:12 мск снижалась на 0,5% до 61,77 доллара за баррель. Утром в среду падение стоимости нефти достигало почти 2%.