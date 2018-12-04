Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 декабря составил 4 трлн 567 млрд 747,3 млн рублей, что эквивалентно 68 млрд 549,6 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Минфином в пятницу.

Как сообщалось ранее, на 1 ноября объем ФНБ был равен 4 трлн 972 млрд 445,1 млн рублей (75 млрд 598,7 млн долларов). Таким образом, за месяц показатель уменьшился на 404 млрд 697,8 млн рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 декабря 2017 года по 30 ноября 2018-го составила 153,3 млн долларов (10 млрд 215,3 млн рублей). Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 30 ноября равнялась 373 млрд 214,8 млн рублей.

При этом совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в 2018 году составил 53 млрд 063,7 млн рублей, что эквивалентно 847,5 млн долларов.

Минфин РФ ожидает увеличения объема средств Фонда национального благосостояния в 2019 году до 7,8 трлн рублей, в 2020-м — до 11,37 трлн, в 2021-м — до 14,18 трлн .