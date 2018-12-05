НПФ предлагают сохранить старый пенсионный возраст для получения негосударственной накопительной пенсии — с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. С такой инициативой Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) обратилась в Минфин, ЦБ и ПФР, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Как отмечается в документе, закрепление оснований на получение выплат для договоров о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) на действующем уровне станет мотивацией для россиян копить на старость.



С 1 января в России стартует реформа пенсионного законодательства, она будет проходить в несколько этапов. Пенсионный возраст женщин поднимется до 60 лет, мужчин — до 65. Но для государственной накопительной пенсии, которая с 2014 года заморожена, уже сделано исключение — ее можно будет получить в 55 и 60 лет. Фонды просят распространить это правило и на негосударственные выплаты в рамках договора с НПФ.



В случае с НПО возраст назначения пенсии наступает по общим основаниям, которые закреплены в правилах НПФ. То есть с 1 января 2019 года это будет уже новый возраст выхода на заслуженный отдых. Сохранить его прежним необходимо, чтобы защитить права граждан, считает глава АНПФ Сергей Беляков.

Формально НПФ могут зафиксировать действующий пенсионный возраст — 55–60 лет — в пенсионном договоре, но с точки зрения налогов выплата пенсий по НПО увязана с нынешним законодательством, отметил исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев. После запуска реформы возраст назначения выплат и общий пенсионный могут не совпадать. К примеру, возраст назначения выплат по старым правилам для женщины может составлять 55 лет, а пенсионным будет считаться уже новый 60-летний. В 55 гражданка начнет получать накопленные выплаты, которые ФНС может расценить не как пенсию, а как дополнительный доход, подлежащий налогообложению.

«Возможна коллизия, когда физическому лицу откажут в налоговых льготах из-за противоречий в законодательстве», — отметил Якушев.

Поэтому игроки рынка и настаивают на закреплении старого пенсионного возраста по НПО, это позволит избежать двусмысленности и рисков для пенсионеров в будущем, добавил глава «Сафмара».

Также АНПФ предлагает дополнительные налоговые льготы, которые должны стимулировать граждан копить на старость. Для граждан, в чью пользу договор НПО заключило другое физлицо (например, супруг или родители), предлагается полное освобождение выплат от НДФЛ. Но только если пенсия будет начисляться не менее пяти лет, а ее размер не превысит сумму средней назначенной социальной пенсии.

В ПФР поддержали инициативу. Эксперты считают, что это не только поддержит россиян, но и позволит избежать проблем с налоговой.