Средний лимит по кредитным картам в октябре 2018 года вырос до 50 тыс. рублей впервые с января. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«В октябре 2018 года средний размер лимита по кредитным картам составил 50 тысяч рублей, увеличившись на 8,4% по сравнению с июнем 2018 года (46,1 тысячи рублей). До июня текущего года средний размер лимитов по картам снижался почти в течение года. Последний раз средний размер лимитов по картам превысил уровень 50 тысяч рублей в январе 2018 года (51,2 тысячи рублей)», — говорится в сообщении.

В Москве и Московской области средний размер лимита по кредитным картам за последние пять месяцев снизился на 0,1% и 0,4% соответственно, а в Санкт-Петербурге — увеличился на 3,6%.

Самая значительная динамика роста среднего размера лимита в октябре 2018-го по сравнению с июнем текущего года была зафиксирована в Магаданской области — плюс 33,8%, а снижения — в Республике Ингушетии — минус 41,6%.