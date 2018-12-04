Москоммерцбанк уведомляет о том, что с 03 декабря 2018 года банк зарегистрирован в межбанковской платежной системе TARGET2, позволяющей в режиме реального времени осуществлять международные расчеты в евро внутри Европейского союза, в качестве участника «ADDRESSABLE BIC» («адресуемого BIC»).

Таким образом, клиенты Москоммерцбанка теперь смогут совершать переводы в евро через систему расчетов европейских центральных банков с максимально возможной скоростью, качеством и безопасностью; иметь однозначную трактовку маршрутов переводов; получать упрощенные платежные инструкции без необходимости указывать банки-посредники при проведении расчетов в евро, говорится в сообщении банка.