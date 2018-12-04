Мошенники планировали собрать с жертв криптовалютной пирамиды Bitconnect по 250 долларов, утверждая, что совет по ценным бумагам штата Техас (TSSB) инициировал процесс возврата средств жертвам этой аферы. TSSB издал предупреждение касательно частичного возрождения прекратившей существование криптовалютной пирамиды Bitconnect.

Как сообщает Ttrcoin, мошенники заявляли, что инвесторы Bitconnect, которые уплатят комиссию в размере 250 долларов, могут рассчитывать на возврат 35% потерянных средств. «Обновление Bitconnect» было опубликовано на странице, выполненной в стиле официального сайта TSSB.

«Выплата средств, которая запланирована на середину декабря 2018 года, может быть немного задержана, поскольку она не может быть осуществлена на кошельки Bitconnect ввиду срочного постановления о прекращении противоправной деятельности. Кроме того, выплата средств не может проводиться в случайном порядке, поскольку некоторые участники могли утратить доступ к своим аккаунтам или забыть их, однако они необходимы для подтверждения общего объема инвестиций», - говорилось на сайте мошенников.

TSSB вынес постановление о прекращении деятельности Bitconnect в начале этого года, поскольку та занималась распространением незарегистрированных ценных бумаг и мошенничеством. Участникам схемы обещали доходность от 10% до 120% за вложения в ее программу кредитования на базе биткоина.