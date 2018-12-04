Полиция Юго-Западного округа Москвы задержала подозреваемого в мошенничестве. Используя «схему с часами», злоумышленник похитил у банка почти 2 млн рублей, следует из сообщения столичного главка МВД.

В полиции рассказали, что в дежурную часть поступили два заявления от представителя столичного банка о мошеннических действиях. По словам заявителя, неустановленные лица нанесли ущерб банку в размере около 2 млн рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Академика Арцимовича. Им оказался 38-летний житель Московской области.

Полицейскими было установлено, что подозреваемый, являясь клиентом банка, приобретал дорогостоящие часы, а после списания денежных средств со счета звонил в службу поддержки банка и говорил, что никаких операций с картой не производил. Впоследствии денежные средства возвращались ему обратно на карту.



Следственным отделением ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.