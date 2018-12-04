Министерство финансов РФ в период с 7 декабря 2018 года по 14 января 2019-го закупит валюту на сумму 366,1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ведомства в среду.

В сообщении министерства отмечается, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в декабре 2018 года в размере плюс 359,1 млрд рублей.

При этом по итогам ноября «суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема» составило плюс 7 млрд рублей.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 366,1 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 7 декабря 2018 года по 14 января 2019 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 17,4 миллиарда рублей», — подчеркивается в сообщении Минфина.