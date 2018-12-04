Решение о введении платежных каникул по ипотеке для оказавшихся в трудной ситуации граждан не должно привести к росту ставок для остальных заемщиков, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Здесь надо искать сбалансированное решение, и это решение должно быть таким, чтобы оно защищало не только граждан, которые оказались в затруднительном положении, но и еще тех граждан, которые отдали в банк депозиты, чтобы списание кредитов не привело к тому, чтобы банк не смог расплатиться со своими кредиторами. Второе, чтобы это не привело к росту ставок для всех остальных», — сказал он.

По словам Моисеева, такая идея «в воздухе витает уже довольно давно», но возникает вопрос, за чей счет она будет реализовываться.

«То есть можно сказать банку прощать долги каждому второму, но тогда для оставшихся людей ставка по кредитам должна вырасти ровно на ту сумму, которую банк простил», — отмечает Моисеев.

Ранее первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов заявил, что Банк России предлагает дать возможность временно приостановить выплаты по ипотеке, например из-за потери работы.

В пресс-службе регулятора сказали RNS, что экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при ЦБ в ноябре выступил с инициативой разрешить оказавшимся в сложной жизненной ситуации ипотечным заемщикам снижать ежемесячный платеж не менее чем на 50% на срок от шести месяцев.