Стали известны победители ежегодной национальной премии доверия потребителей «Марка №1 в России® -2018». За лучших производителей товаров и услуг проголосовали десятки тысяч россиян по всей стране от Калининграда до Владивостока.

Списки марок для измерения потребительских предпочтений были отобраны с учетом данных проекта TGI / Marketing Index – синдикативного маркетингового исследования потребления товаров и услуг, медиапредпочтений и стиля жизни россиян, которое проводится компанией Kantar TNS.

С 24 сентября по 22 октября 2018 года потребители выразили свое отношение к производителям различных товаров и компаниям, предоставляющих услуги, заполнив в электронных СМИ и в социальной сети Facebook открытые анкеты и вписав в них названия лучших из лучших. В этом году охват аудитории только на Facebook составил 264 000 пользователей, при этом вовлеченность аудитории составила более 14 000 человек.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 14 декабря 2018 года в Государственном Кремлевском дворце.

Также 14 ноября, в пресс-центре газеты «Вечерняя Москва» состоится круглый стол с лауреатами премии, посвященный вопросам качества.

«Так или иначе качество является ключом к успеху в развитии каждого предприятия. Данное понятие тесно связано с качеством жизни, которое включает в себя окружающую среду, физическое и эмоциональное самочувствие человека. Именно этой теме и будет посвящена наша дискуссия», – сказала в интервью «Вечерней Москве» исполнительный директор премии «Марка №1 в России» Елена Лапик.