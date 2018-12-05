Компания Circle, владелец криптовалютной биржи Poloniex, сообщила о введении нового типа аккаунтов, ориентированных на так называемых институциональных клиентов, которым предлагаются повышенные лимиты на вывод средств, а в течение всего декабря торги для них будут идти с нулевыми комиссиями.

«Крупные и небольшие организации могут воспользоваться преимуществами нашего тщательного отобранного, но широкого выбора пар для трейдинга криптоактивами, выделенной поддержки и высоконадежных API-сервисов», — цитирует сообщение компании ForkLog .

Также институциональным клиентам предлагается доступ к внебиржевой платформе Circle Trade, минимальная сумма сделки на которой составляет 250 тыс. долларов, и возможность конвертации доллара США в стейблкоин USDC и обратно.