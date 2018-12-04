Популярная криптобиржа Bitfinex сообщила о добавлении четырех новых стейблкоинов — USDC, true USD, paxos и gemini USD. Таким образом, заявила гонконгская компания, с сегодняшнего дня она поддерживает все крупнейшие стейблкоины.

Помимо основной платформы, поддержка новых стейблкоинов добавлена на биржу Ethfinex, сообщает ForkLog .

Все стейблкоины на Bitfinex будут находиться на равных условиях и торговаться в паре с долларом США, но внесение депозитов и вывод средств доступны только верифицированным пользователям.