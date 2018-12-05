Банк «Ренессанс Кредит» заплатит штраф в 150 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу. Об этом сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Нижегородской области.

Как поясняют в ведомстве, на фасаде ТЦ «Шоколад» в Нижнем Новгороде (ул. Белинского, д. 124) была выявлена рекламная конструкция в виде телевизора. Размещенный на дисплее текст гласил: «Кредит — когда горит. Rencredit.ru Ренессанс кредит от 11,3%* за 1 минуту одобрение» (сохранено написание, приведенное в релизе Нижегородского УФАС. — Прим. Банки.ру). Остальная часть рекламного сообщения была выполнена мелким, трудным для восприятия шрифтом.

Комиссия Нижегородского УФАС России 2 июля текущего года признала распространенную в марте 2018 года в Нижнем Новгороде рекламу КБ «Ренессанс Кредит» ненадлежащей, противоречащей требованиям части 7 статьи 5, пункта 2 части 2 и части 3 статьи 28 федерального закона «О рекламе».

Постановлением от 4 октября «Ренессанс Кредит» привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 14.3 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Банк обжаловал это решение в Арбитражном суде Москвы, но суд 3 декабря отказал «Ренессанс Кредиту» в удовлетворении иска о признании недействительным указанного постановления Нижегородского УФАС.



В ведомстве напоминают, что, в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 28 ФЗ «О рекламе», реклама банковских услуг не должна умалчивать об иных условиях оказания соответствующих услуг, влияющих на сумму доходов и расходов клиента, если сообщается хотя бы одно из таких условий. Частью 3 статьи 28 установлено, что если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, то она должна содержать все остальные условия, определяющие фактическую стоимость кредита для заемщика и влияющие на нее.