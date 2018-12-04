Россияне не завидуют своему начальству, а в основном относятся к нему с уважением. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, с которым ознакомилось РИА Новости.

В опросе приняли участие 2 350 экономически активных россиян старше 18 лет. Согласно полученным результатам, 47% респондентов уважают своих начальников, а завидует им только 1%. Восхищаются руководством всего 2%, зато чувство ненависти или презрения испытают 4% и 6% соответственно. Безразличны к начальству 19%.

«Чувство уважения возрастает пропорционально времени совместной работы. Так, респонденты, которые проработали с руководителем меньше полугода, выбирали «уважение» в 41% случаев, а респонденты со сроком совместной работы более шести лет — в 58%. Безразличие также пропорционально снижается с 24% до 12%. Примечательно, что чувство ненависти у респондентов к своему руководству практически не зависит от количества лет совместной работы», — отмечается в исследовании.

Оно также касалось разрешения противоречий между руководителями и подчиненными.

62% респондентов ответили, что их удается решить посредством стремления к компромиссу, но при этом итоговое решение устраивает обе стороны лишь в 57% случаев. При этом 17% респондентов боятся испортить отношения с начальством и уступают в спорах, 9% не предпринимают никаких действий, ожидая, что ситуация решится сама собой, и только 9% опрошенных готовы отстаивать свою позицию, используя любые средства.

В четверти случаев работникам не удается убедить руководство в своей правоте, но 8% все-таки добиваются успеха. Игнорируют решение начальства и стремятся в любом случае сделать все по-своему 6% респондентов.

Согласно релизу, 68% оценили свои отношения с руководством как формальные против 21%, отметивших вариант «неформальные». Еще 11% выбрали вариант «другое», расшифровав его прилагательным «дружеские» и «доверительные».