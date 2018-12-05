Новый дилерский центр Peugeot и Citroёn ГК «Апельсин» расположен в самом центре Набережных Челнов в мультибрендовом комплексе общей площадью 914 м2. Автоцентр также имеет собственный склад запчастей на 116 м2.

Новый шоу-рум Peugeot и Сitroёn в 354 м2 будет с комфортом размещать весь модельный ряд автомобилей французских брендов, среди которых линейка кроссоверов Peugeot – 5008, 3008 и 2008, а также новинка 2018 года – стильный городской кроссовер Citroёn C3 Aircross. Помимо этого в шоу-руме представлены седаны брендов, поставляемые напрямую с завода «ПСМА Рус» в Калужской области – Peugeot 408 и Citroёn C4, а также коммерческий транспорт – грузовые фургоны Peugeot Expert, Boxer и Citroёn Jumper, включая пассажирские микроавтобусы Peugeot Traveller и Citroёn SpaceTourer. Автоцентр предоставляет услуги по продаже новых автомобилей, включая программу Trade-in, финансирование и страхование.

Сервисная зона площадью 560 м2 с 10-ю постами обслуживания, 7-ю подъемниками для пассажирских и 4-мя подъемниками для грузовых моделей, зонами сход-развала, шиномонтажа, балансировки и диагностики позволят выполнять любые виды работ по обслуживанию автомобилей Peugeot и Citroёn, включая гарантийный и постгарантийный ремонт, а также детейлинг и установку дополнительного оборудования.

«Для нас самым важным фактором в бизнесе являются люди, мы работаем для обеспечения комфортных условий покупки, продажи, эксплуатации и обслуживания автомобилей Peugeot и Citroёn. Мы ориентированы на работу как с частными клиентами, так и с бизнес-структурами и способны предложить полный спектр услуг дилерского центра и высокий уровень сервиса. Ежемесячно мы планируем реализовывать 20-30 автомобилей», - прокомментировал Руслан Абдулнасыров, генеральный директор автоцентра Peugeot и Citroёn ГК «Апельсин».

С открытием автоцентра в Набережных Челнах дилерские сети Peugeot и Citroёn насчитывают 76 ДЦ в 34 городах России.

Дилерский центр Peugeot и Citroёn ГК «Апельсин» располагается по адресу: город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 3а.

Веб-сайты дилерского центра «Апельсин»: http://citroen-apelsin.ru/ и https://dealer.peugeot.ru/apelsin