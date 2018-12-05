Банк России в этом году уже не будет менять ключевую ставку и может повысить ее в 2019-м на 0,25 процентного пункта с учетом риска усиления волатильности на финансовых рынках, повышения инфляционных ожиданий населения и дальнейшего ужесточения санкций США. Такой прогноз приводит рейтинговое агентство Fitch Ratings в материале Global Economic Outlook за декабрь.

Возможности для снижения ставки появятся только в 2020 году — в том случае, если ЦБ РФ будет уверен в устойчивости тренда по снижению инфляции и инфляционных ожиданий.

Напомним, в середине сентября этого года ключевая ставка Банка России была повышена на 0,25 п. п., до 7,5% годовых, что стало первым повышением ставки с декабря 2014 года. На октябрьском заседании Центробанк сохранил ключевую ставку на этом уровне. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 декабря 2018 года.

Таким образом, согласно прогнозу Fitch, ключевая ставка Банка России на конец 2019 года будет находиться на уровне 7,75%. На конец 2020-го она может снизиться до 7,25%.



В агентстве также подсчитали, что средний уровень ключевой ставки в России в 2013—2017 годах составил 9,17%.

