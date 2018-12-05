Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз по росту российского ВВП в 2018 году до 1,8% с 2%, предполагавшихся сентябрьским прогнозом. Такие данные приводятся материале агентства Global Economic Outlook за декабрь.

Прогноз понижен ввиду корректировки исторических показателей и менее существенного, чем ожидалось, роста российской экономики в III квартале текущего года, поясняется в обзоре.

«Розничные продажи и промышленное производство существенно замедлили рост во втором полугодии 2018 года. Несмотря на это, рост, по оценкам, восстановился до 2,5% в годовом выражении в октябре за счет промпроизводства. По нашему мнению, более активные госрасходы ближе к концу 2018 года также внесут определенный позитивный вклад», — пишут аналитики.

Fitch сохраняет свой прогноз относительно замедления роста ВВП России до 1,5% в 2019 году ввиду более жесткой, чем ожидалось, денежно-кредитной политики, более слабого рубля и запланированного повышения НДС.

Динамика восстановится до плюс 1,9% в 2020 году на фоне увеличения спроса на внутреннем рынка и более низкой инфляции, ожидаемого смягчения монетарной политики и более активных государственных расходов, прогнозирует Fitch.



Аналитики ожидают, что инфляция в РФ, продемонстрировавшая в октябре умеренное ускорение — до 3,5% в годовом выражении, — к концу текущего года повысится до 3,9%, что близко к таргету ЦБ РФ в 4%. Согласно прогнозу, в следующем году она ускорится до 5,2%, отражая ослабление рубля и повышение НДС с 2019 года. К концу 2020 года инфляция вновь приблизится к таргету Банка России на фоне ослабления эффекта от повышения налога.