Курс доллара в России на конец 2018 года будет находиться на уровне 66,5 рубля, а в 2019—2020 годах будет близок к 67,5 рубля (на конец года). Такой прогноз приводит рейтинговое агентство Fitch Ratings в материале Global Economic Outlook за декабрь.

Аналитики констатируют ослабление корреляции между нефтяными ценами и стоимостью рубля благодаря валютным интервенциями Министерства финансов и усиление роли рыночных ожиданий относительно риска ужесточения антироссийских санкций. Так, возможность переноса на 2019 год принятия «санкционного» законодательства в США позволила рублю несколько укрепить позиции, следует из обзора.

Сегодняшний официальный курс ЦБ РФ — 66,45 рубля за доллар, курс на четверг, 6 декабря, — 66,82 рубля.

В Минэкономразвития РФ прогнозировали, что по итогам текущего года средний курс доллара составит 61,7 рубля (отдельно в IV квартале — 64,1 рубля). В 2019 году прогнозируется курс в 63,9 рубля за доллар в базовом сценарии и 65,7 рубля — в консервативном, в 2020-м — 63,8 и 67,9 рубля соответственно.



Согласно представленному министерством прогнозу социально-экономического развития РФ на период до 2036 года , к концу прогнозного отрезка времени курс может постепенно дойти до 75,2 рубля за доллар. Но в МЭР подчеркивали , что речь идет не о «точных предсказаниях», а о попытке взглянуть на долгосрочные тренды.