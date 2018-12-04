В банке «Открытие» руководителем блока «PR, бренд и реклама» назначен Евгений Сидоров, который будет курировать деятельность департаментов по связям с общественностью, маркетинга и рекламы, а также направление взаимодействия с государственными органами.

До этого Сидоров с 2016 года руководил маркетингом в компании «Аvito», где отвечал за разработку и реализацию маркетинговой стратегии, развитие бренда и увеличение эффективности маркетинговых инструментов и мероприятий, говорится в сообщении кредитной организации.

В 2011-2016 годах Евгений занимал должность директора по прямым продажам и маркетингу банка «Хоум Кредит», где курировал развитие продуктовой линейки, бренда банка и работу с клиентской базой.