Для 79% опрошенных россиян основными источниками дохода остаются традиционные: подработка, денежные подарки и премии. Тогда как пассивный доход, который требует вложения денег и траты времени, получают только 19%. Такими данными поделилась с порталом Банки.ру краудлендинговая платформа Penenza.ru.

32,6% респондентов подрабатывают «на стороне», 27,1% считают дополнительным доходом денежные подарки от родных или друзей, а 19,8% считают допдоходом премии.

По данным исследования, взятки и откаты на территории России получают около 2% опрошенных, но у аналитиков есть резонное опасение, что те, кто их получает, не участвует в опросах.

Чаще всего «лишние» деньги для меня — это:

Почти половина опрошенных получает менее 16 тыс. рублей дополнительного дохода в год (44%). На втором месте — доход от 16 тыс. до 29 тыс. рублей (20%). Если смотреть соотношение между источником и размером дополнительного дохода, то чаще всего самые большие «лишние» деньги (от 120 тыс. рублей в год) получают как раз за счет пассивного дохода — процентов от вкладов инвестиций , доходов от сдачи в аренду имущества.

Сравнительно небольшой дополнительный доход россияне предпочитают тратить на развлечения, одежду и обувь, потребности близких людей. Затраты на инвестиции — у 13% респондентов, траты на образование — на последнем месте.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru