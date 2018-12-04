Агентство «Эксперт РА» установило по рейтингу кредитоспособности Еврофинанс Моснарбанка статус «под наблюдением». Рейтинг банка продолжает действовать на уровне «ruBBB» со «стабильным» прогнозом, говорится в сообщении агентства.

«Установление статуса «под наблюдением» обусловлено возникшей неопределенностью относительно структуры собственности банка в связи с намерением его контролирующих акционеров (ВТБ и Газпромбанк) продать свои доли в капитале банка», — отмечается в релизе.

По мнению агентства, смена контролирующих собственников может оказать существенное влияние на бизнес-модель банка, а также структуру клиентской базы.

Аналитики отмечают, что дальнейшее решение об уровне и прогнозе по рейтингу во многом будет определяться составом новых акционеров, их влиянием на деловую репутацию банка, основные финансовые показатели банка и стратегию его развития.

«Агентство продолжает получать информацию о развитии ситуации и планирует рассмотреть вопрос о разрешении статуса, установленного по кредитному рейтингу, в течение ближайших трех месяцев», — указывают в «Эксперт РА».