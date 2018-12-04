Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Евразийского Банка, «дочки» одноименного казахстанского банка, на уровне «ruBB-» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг банка обусловлен адекватной позицией по капиталу, удовлетворительным качеством активов и ликвидной позиции, низкой эффективностью деятельности и слабой оценкой рыночных позиций», — поясняют эксперты.

Слабая оценка рыночных позиций отражает ограниченные конкурентные позиции банка на российском рынке в сочетании с узкой сетью подразделений (головной офис в Москве и три кредитно-кассовых офиса — в Новосибирске, Омске и Челябинске). При этом агентство позитивно оценивает узнаваемость бренда среди казахских компаний, работающих в РФ.

Адекватная позиция по капиталу обусловлена высоким уровнем достаточности при его слабой генерации. Деятельность банка характеризуется низкой эффективностью при растущих расходах на ее обеспечение, при этом банк, несмотря на достаточно высокий уровень маржинальности, характеризуется высокой концентрацией активных операций на низкодоходных активах (на 1 ноября 38% активов размещено на депозите в Банке России).

Основу активов банка составляют высоконадежные остатки на корреспондентских счетах и депозитах в ЦБ (40%), а также кредиты юрлицам (26%), которые характеризуются низкой отраслевой диверсификацией (доля торговли — 57%). Качество кредитного портфеля оценивается как низкое, хотя доля проблемной задолженности снижается посредством ее реализации.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена приемлемым запасом балансовой ликвидности, но агентство обращает внимание на отрицательную динамику привлеченных средств юрлиц — сокращение на 60% за последние 12 месяцев.



Качество управления банком агентство оценивает как удовлетворительное по причине низкой операционной эффективности деятельности банка и наличия проблемных активов на балансе. По мнению агентства, ряд запланированных банком ключевых показателей не смогут быть достигнуты по итогам 2018 года.

