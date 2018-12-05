Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру промышленности и торговли Денису Мантурову отменить транспортный налог на автомобили старше десяти лет и рыночной стоимостью менее миллиона рублей. Свое предложение он изложил в письме министру, текст которого находится в распоряжении РИА Новости.

По словам Власова, сейчас доля продаж подержанных авто в несколько раз превышает долю продаж новых.

«В силу невысокого уровня благосостояния большинства, нашим гражданам приходится приобретать автомобили с пробегом, при этом средний возраст проданного подержанного авто превышает десять лет. В данном случае авто ему нужно, чтобы изредка им пользоваться в исключительных случаях. Облагая таким налогом авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния», — пояснил он.

Помимо этого, по мнению депутата, расчет транспортного налога, исходящий из мощности двигателя, «не может быть вполне справедливым, учитывая факт, что два автомобиля одинаковой мощности, но разных лет производства обладают огромной разностью в стоимости».

Депутат попросил главу Минпромторга дать оценку этим предложениям и проанализировать возможность их реализации.