Центробанк с 1 января 2019 года станет пристальнее следить за тем, как банки проводят процедуры комплаенса в отношении клиентов из строительного сектора, торговли и услуг. Об этом говорилось в письме регулятора, которое он разослал в банки 29 ноября, пишут «Ведомости».



Такие компании одновременно с сомнительными операциями проводят и экономически обоснованные, у них адекватная для ведения бизнеса структура платежей: например, есть зачисление за строительно-монтажные работы, списание за приобретение строительных материалов, оборудования, следует из письма. Но, получая деньги от крупных подрядчиков, компании переводят их в пользу контрагентов с признаками технических компаний, которые сразу же направляют денежные средства на обналичивание или выводят их за рубеж, пишет ЦБ.



Банки должны не только запрашивать информацию у клиентов, но и проверять их по всем открытым источникам, даже в прессе, и внести ради этого коррективы в собственные процедуры комплаенса, указывает регулятор. Начиная с 2019 горда ЦБ при оценке качества работы службы внутреннего контроля банка будет учитывать, насколько эффективно он пресекает подобные сомнительные операции.



Если банкам придется ужесточать комплаенс, то этот риск будет оплачен из карманов клиентов, причем всех, уверены эксперты. ЦБ указывает на открытые источники информации, но, если по ним легко понять сомнительность операции, возникает вопрос, почему ЦБ и другие ведомства сами не контролируют их деятельность, удивляются они.

Ранее «Ведомости» сообщали о письме ЦБ банкам, в котором говорилось о сомнительных операциях по покупке валюты. Одни и те же люди покупают у российских банков крупные суммы валюты для снабжения ею нелегальных обменников. Валюту, говорилось в письме ЦБ, такие граждане покупают регулярно, иногда ежедневно и даже несколько раз в день. Как правило, это крупные суммы не менее 100 тыс. долларов за раз, впоследствии они никогда ее не продают, что бы ни происходило с курсом рубля, отмечал регулятор. ЦБ рекомендовал банкам актуализировать антиотмывочные процедуры — доработать порядок проверки происхождения средств клиентов. Регулятор также напомнил банкам, что они вправе отказать клиенту в выполнении сделки, если тот не предоставляет необходимые документы либо если банк просто усомнился в чистоте его операции. При выявлении таких операций регулятор пообещал применять «меры надзорного реагирования» вплоть до отзыва лицензии.