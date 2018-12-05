Банк России должен получить полномочия по отзыву сертификатов электронных подписей у кредитных организаций с целью минимизации вероятности вывода денег, заявила начальник отдела ГУБиЗИ Банка России Ольга Краева на круглом столе «Альтернативные модели регулирования в сфере электронной подписи» в Аналитическом центре при правительстве РФ.

«Мы предлагаем наделить нас полномочиями по созданию удостоверяющего центра в Банке России, то есть забрать часть лиц у налоговой себе, чтобы мы в моменте могли отзывать сертификаты о выдаче электронных подписей», — сказала Краева. По ее словам, без соответствующих полномочий ЦБ не сможет оперативно отзывать электронные подписи у кредитных организаций и этой ситуацией могут воспользоваться для вывода средств.

Согласно законопроекту, который разработала Минкомсвязь совместно с АНО «Цифровая экономика», физические лица должны получать электронную цифровую подпись в государственных и частных удостоверяющих центрах, а юридические — в удостоверяющих центрах ФНС.