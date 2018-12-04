Басманный райсуд отказал Следственному комитету России (СКР) в продлении срока содержания под стражей бывшего главного экономиста банковского надзора Банка России по Центральному федеральному округу Алексея Юргелевича и его отца, бывшего работника Центробанка Игоря Юргелевича. Суд отправил обоих под домашний арест после того, как оба фигуранта расследования, признав вину, начали активно сотрудничать со следствием. Юргелевичи рассчитывают на особый порядок рассмотрения своего уголовного дела, пишет «Коммерсант».



Освобождение обвиняемых из СИЗО изданию подтвердил адвокат бывшего главного экономиста Центробанка по ЦФО Владимир Назимко, отметив также, что следствие находится в завершающей стадии, но его подзащитный еще не приступил к ознакомлению с материалами дела. По делу, по словам адвоката, еще не закончены ряд экспертиз, а также другие следственные действия.

Правоохранительные органы заинтересовались отцом и сыном Юргелевичами после завершения проверки Центробанком БКФ Банка. В ходе мероприятия, которое началось 29 сентября 2017 года, регулятор собирался проверить состояние активов кредитного учреждения, обязательств по его банковским гарантиям, а также правильность начисления резервов. Свою работу ревизоры завершили 7 декабря того же года, а уже в феврале 2018 года банк получил предписание службы текущего банковского надзора ЦБ, согласно которому в деятельности кредитного учреждения серьезных нарушений обнаружено не было.

Однако вскоре после этого к руководству БКФ Банка обратился Игорь Юргелевич. В разговоре с банкирами бывший работник Центробанка пояснил, что является отцом Алексея Юргелевича, который якобы был назначен «куратором БКФ от ЦБ». На самом деле Юргелевич-младший был назначен главным экономистом банковского надзора главного управления Центробанка по ЦФО. Здесь же, в подразделении банковского надзора, до 2015 года работал и его отец, ставший переговорщиком.

Юргелевич-старший утверждал, что именно он и его сын способствовали принятию положительного заключения Центробанка. За эту якобы оказанную помощь Игорь Юргелевич потребовал от руководства БКФ выплатить ему 150 тыс. евро и неким «работникам ЦБ» — 125 тыс. евро. Причем Юргелевич-старший утверждал, что лишь благодаря их семейным усилиям Центробанк сделал положительное заключение о работе БКФ. Заподозрив, что они имеют дело с мошенниками, сотрудники службы безопасности БКФ обратились с заявлением в ФСБ. Оба фигуранта были задержаны во время спецоперации.