Аналитики агентства Bloomberg отнесли мировые торговые войны, Brexit и состояние цен на нефть к основным рискам, которые могут повлиять на рост мировой экономики в 2019 году. Об этом говорится в опубликованном на сайте агентства материале.

В свете мировых торговых войн эксперты обращают особое внимание на взаимоотношения между США и Китаем. Лидеры Китая и США 2 декабря договорились приостановить процесс нагнетания двусторонних торговых противоречий. В частности, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп подробно обсудили сложившуюся ситуацию в китайско-американских отношениях. В случае введения США пошлин на импорт всех китайских товаров, ВВП КНР может потерять до 1,5% в 2019 году, а в целом мировая экономика — до 5%, отмечают эксперты Bloomberg.

К другим рискам аналитики относят экономическую ситуацию в Италии. В конце октября Еврокомиссия потребовала от Италии доработки проекта бюджета на 2019 год. В июне ЕК рекомендовала Италии сократить бюджетный дефицит на 0,6% ВВП (по сравнению с 2018 годом), тогда как в проекте бюджета Италии, представленном на рассмотрение ЕК в октябре, предусмотрено увеличение дефицита на 0,8—0,9% для расширения социальных программ. Однако правительство Италии оставило без изменений прогноз дефицита бюджета 2019 года, скорректировав лишь некоторые показатели проекта.

Еще одним риском для экономики в будущем году Bloomberg называет Brexit — выход Великобритании из Евросоюза. Эксперты отмечают, что если Великобритания выйдет из ЕС без каких-либо договоренностей (так называемый жесткий Brexit), экономика Великобритании снизится к 2030 году примерно на 7% по сравнению с другими членами ЕС. При этом, даже если сделка по Brexit, которая будет включать себя членство страны в таможенном союзе ЕС, состоится, то падение ВВП Великобритании составит к 2030 году около 3%.

Среди других рисков для мировой экономики в 2019 году эксперты Bloomberg называют состояние цен на нефть, а также предстоящие выборы в ряде крупных стран в будущем году. В частности, говоря о нефти, к ключевым факторам относятся взаимоотношения США и Ирана, а также действия стран ОПЕК и не входящих в организацию государств в рамках сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.