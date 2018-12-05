В ББР Банке теперь можно получить дебетовую карту в день обращения. Новая линейка карт моментальной выдачи включает три предложения: «Мир Classic» , Moment Card платежной системы Visa и Moment Gold платежной системы Visa или Mastercard.

В сообщении банка разъясняются преимущества каждой из карт: «К примеру, «Мир Classic» выдается держателю бесплатно. Рублевой картой Moment Card можно оплачивать покупки за границей без конвертации при условии совершения трансакции в рублях РФ. Карта Moment Gold предоставляет владельцу привилегии держателя карт премиального сегмента».

К любой из карт новой линейки ББР Банка можно подключить мобильный банк, приложение «ББР-Онлайн» на платформе iOS, сервис «Автоплатеж» (автоматическое пополнение счета карты с основного счета. Оформляется в офисе банка заведением постоянного поручения), программу лояльности (с опциями на выбор: сash back на все покупки в размере до 1%, начислением миль S7 или процентом на остаток), СМС-информирование.



Получить карты моментального выпуска можно в головном банке и его дополнительных офисах, а также во всех филиалах ББР Банка.