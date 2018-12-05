Банк «Уралсиб» исключил из «черных списков» банков более тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом руководитель кредитной организации Константин Бобров рассказал в рамках OFFICEPARTY, прошедшего в стенах Банки.ру .



«В действительности регулятор имеет вполне взвешенную позицию. Он понимает, что без того, чтобы реабилитировать добросовестных клиентов, а банк имеет такую возможность, жить дальше в «запретительном» обществе очень сложно. И в этом смысле мы, как банк, который имеет хорошую репутацию, имеем отлаженные процедуры по работе с «токсичными» клиентами. И у нас есть возможность выяснить, добросовестный ли клиент, и потом подавать на его реабилитацию. Это тысяча случаев, когда клиенты из «черного списка» были реабилитированы», — пояснил Бобров.

OFFICEPARTY — это новый формат встреч в офисе Банки.ру, который предполагает неформальное общение топ-менеджеров банков с их клиентами, а также с форумчанами и журналистами холдинга.