Банк «Уралсиб» внедрил новую разработку Международной ассоциации SWIFT – Global Payments Innovation (GPI), позволяющую клиентам быстро и эффективно управлять трансграничными платежными потоками. Ресурс позволяет отслеживать статус платежа на протяжении всего маршрута и получать сведения по всем комиссиям банков-посредников.

В дальнейшем SWIFT планирует расширить функционал ресурса за счет ввода новых функций: передачи большого объема сопутствующей информации по платежу, мгновенной отмены платежа на любом участке исполнения, а также предварительного согласования параметров платежа с участниками расчетов до фактической отправки платежа.

По словам начальника управления международных расчетов и документарных операций банка «Уралсиб» Юрия Кощуга, при внедрении продукта SWIFT GPI были внесены изменения в текущие процессы банка, адаптирована банковская система, изменена концепция реализации клиентских приложений.