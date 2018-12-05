В новом стратегическом цикле банк «Уралсиб» намерен перейти на этап стабильного развития, где ключевой задачей является повышение устойчивости бизнеса при любой экономической ситуации, следует из презентации руководителя банка «Уралсиб» Константина Боброва. Стратегия развития финучреждения представлена в рамках OFFICEPARTY, прошедшего в стенах Банки.ру.

Основные цели стратегии на 2019—2021 годы в базовом макроэкономическом сценарии банка включают в себя достижение доходности на капитал не менее 15%, увеличение активов в 1,3 раза и увеличение обязательств в 1,2 раза.



«В настоящий момент мы говорим, что поступательное движение банка продолжится. Свой план мы делали в рамках базового прогноза. Но как ответственные бизнесмены, конечно же, мы должны были допустить различные возможные сценарии развития экономики, в том числе и стрессовые. Новый стратегический план в базовом сценарии обеспечивает требуемые показатели по результативности, по прибыльности и по доходности на капитал», — заявил Константин Бобров.



Главные фокусы — розница, малый и средний бизнес. Направления развития «Уралсиба» включают в себя рост количества активных клиентов за счет маркетингового привлечения и эффективного управления жизненным циклом клиента в банке, рост комиссионных доходов и прочих доходов от небанковских комиссионных продуктов, а также дальнейшее развитие цифровых сервисов и платформ, рост проникновения пользования ДБО в активную клиентскую базу.

OFFICEPARTY — это новый формат встреч в офисе Банки.ру, который предполагает неформальное общение топ-менеджеров банков с их клиентами, а также с форумчанами и журналистами холдинга.