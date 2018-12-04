Банк «Санкт-Петербург» завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечных кредитов объемом более 7,5 млрд рублей. Об этом кредитная организация объявила в среду, 5 декабря.

Выпуск облигаций ООО «Ипотечный агент БСПБ2» был размещен 3 декабря 2018 года на Московской бирже среди широкого круга инвесторов. Ставка купона составила 9,35%.

«Бумаги обеспечены залогом ипотечного покрытия, в состав которого входят ипотечные кредиты. Для портфеля кредитов, включенных в ипотечное покрытие, характерно низкое значение средневзвешенного отношения суммы кредита к стоимости залога — 32,25%. На сегодняшний день данный показатель ниже среднерыночного», — отмечается в релизе банка.

Там подчеркивается, что эмитированные ипотечные ценные бумаги соответствуют всем критериям для включения в ломбардный список Банка России.

«Для нас это вторая сделка и, несомненно, успешная. В процессе ее подготовки банк приобрел значительный опыт, который даст нам возможность и в будущем привлекать структурное фондирование на регулярной основе. Привлеченные средства позволят банку оставаться активным участником ипотечного рынка», — отметил заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Владимир Реутов.



Организатор сделки и размещения — «ВТБ Капитал». Расчетным агентом и банком счета выступает Райффайзенбанк, резервным сервисным агентом — КБ «ДельтаКредит». Соорганизатор размещения — ИФК «Солид».