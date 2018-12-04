Центробанк сократил 45% сотрудников, занимавшихся банковским надзором, после передачи этой функции от региональных подразделений службе текущего банковского надзора. Об этом в интервью «Российской газете» сообщила зампредседателя ЦБ РФ Ольга Полякова. К настоящему времени численность таких сотрудников составляет менее 1 тыс. человек, уточнила она.



ЦБ провел реформу за два года, она стала крупнейшей с момента создания банковского надзора. В результате регулятор теперь сосредоточен в двух подразделениях его центрального аппарата — службе текущего банковского надзора и департаменте надзора за системно значимыми кредитными организациями. Сотрудниками службы текущего банковского надзора являются и представители ЦБ в регионах, которые непосредственно контактируют с кредитными организациями.



«Был отбор, профессиональное тестирование, а сотрудники, которые претендовали или уже занимали руководящие посты, проходили также тестирование на способность управлять процессами, — отметила Полякова. — Самое важное — наш кадровый состав на сегодняшний день сформирован из понимающих именно надзорные процессы сотрудников. Нам удалось обеспечить непрерывность деятельности в процессе реформирования, сохранить накопленные нашими сотрудниками в регионах знания о кредитных организациях».

По словам Поляковой, реформа повысила управляемость, исключила региональные различия в подходах к оценке бизнес-моделей банков и убрала лишние звенья в процессе принятия решений, сделав надзор более оперативным.



«Основная наша задача сейчас — перейти к комплексной оценке деятельности кредитной организации, а это можно сделать только при полном понимании, что собой представляет ее бизнес-модель, видеть ее деятельность в разрезе региона, в разных сегментах бизнеса. То есть на чем банк зарабатывает, на чем он теряет, в чем его сильные и слабые стороны, насколько он жизнеспособен в сложной конкурентной среде на рынке», — сказала представитель ЦБ.

Среди преимуществ она также отметила возможность сравнивать банковские бизнес-модели по их качественным показателям.