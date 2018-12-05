Банк «Международный финансовый клуб» заключил кредитный договор с группой компаний «Техинком» с лимитом в 1 млрд рублей для финансирования текущих закупок на ВАЗе, КАМАЗе, ГАЗе и у многих других российских автопроизводителей.

Как поясняет в пресс-релизе банк «МФК», группа компаний «Техинком» работает в российском автобизнесе с 1992 года и специализируется на поставках в рамках государственного и муниципального заказа.

При этом «Техинком» является лидером на рынке продаж коммерческой автотехники, а также автомобилей общего назначения и легковых автомобилей отечественного производства. Доля компании в ЦФО составляет 7%, в Московском регионе – 35%.