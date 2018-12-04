Банк «Левобережный» внес изменения в продукт «Банковские гарантии» в рамках программ кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) для представителей из сегмента строительства дорог. Теперь им стали доступны долгосрочные гарантии сроком свыше 36 месяцев.

Гарантии предоставляются без залога и поручительства предприятиям МСБ, работающим на территории всей России, для обеспечения исполнения условий государственного или муниципального контракта, обеспечения заявки в открытом конкурсе или аукционе в сфере закупок для государственных или муниципальных нужд, а также для обеспечения возврата аванса по государственным и муниципальным контрактам, говорится в сообщении кредитной организации.

Гарантии могут предоставляться на сумму до 30 млн рублей.