Банк «Левобережный» предлагает своим клиентам – участникам Программы лояльности для юридических лиц обменять накопленные баллы на сертификаты партнеров, на банковские продукты и брендированные сувениры банка «Левобережный».

В этом году заявки на обмен баллов принимаются до 17 декабря, а будут выданы до конца 2018 года. Все заявки, поданные после 17 декабря будут оформлены в январе 2019 года, говорится в сообщении банка «Левобережный» .