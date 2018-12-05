Банк «Александровский» завершил проект по подключению к партнерской сети банкоматов Альфа-Банка. «В результате подключения к партнерской сети банкоматов Альфа-Банка клиентам банка «Александровский» стали доступны для бесплатного снятия наличных более 2,5 тыс. банкоматов по всей России», — говорится в релизе «Александровского».

Кроме того, банк завершил проект по миграции карт на процессинговый центр «КартСтандарт» (группа компаний «ЦФТ»), проект реализован под спонсорством РНКО «Платежный Центр».

В рамках проекта миграции осуществлена поэтапная интеграция процессингового центра с АБС банка, открыты прямые расчеты с платежными системами, включая получение полной межбанковской комиссии, подключена онлайн-система фрод-мониторинга операций по картам, реализована возможность эмиссии карт платежной системы «Мир» , а также внедрен сервис по установке и смене ПИН-кода по телефону.



В конце текущего — начале следующего года банк «Александровский» совместно с ПЦ «КартСтандарт» планирует запустить новые карточные продукты с расширенным функционалом и системой лояльности, технологии оплаты Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, реализовать онлайн-взаимодействие банковской системы с процессингом, предложить переводы с карты на карту, увеличить список поставщиков услуг для оплаты в банкоматах и внедрить другие сервисы для клиентов.