Автоградбанк запустил новогодние акции для своих клиентов.

По условиям акции «Корпоративная карта «Мир» в подарок», действующей до 28 февраля 2019 года, все юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), открывая бесплатно расчетный счет в Автоградбанке, получают в подарок корпоративную карту системы «Мир» с бесплатным годовым обслуживанием, говорится в сообщении кредитной организации.

С 3 декабря введен депозит «Рождественский» для ИП и юридических лиц. Вклад принимается до 27 декабря, срок вклада – до 370 дней, минимальная сумма – 500 тысяч рублей, ставка – 6,5 % годовых.

При этом пополнение предусмотрено вплоть до конца срока приема вклада. Расходные операции можно осуществлять с 9 января следующего года. При досрочном востребовании вклада проценты по депозиту рассчитываются по ставке 0,1% годовых при сроке хранения до 30 дней, далее сохраняется заявленная ставка.