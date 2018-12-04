Агентство по страхованию вкладов запустило новый проект — платежный портал www.payasv.ru для заемщиков банков с отозванной лицензией. «Создание портала стало финальным шагом построения мультиканальной системы обслуживания, где традиционные каналы дополняются дистанционным», — поясняется в сообщении АСВ.

Цель работы портала — информирование заемщиков банков, лицензии которых отозваны, обо всех доступных способах погашения кредитов и обеспечение для них возможности продолжать оплату кредитов новым способом: в Интернете с использованием банковской карты или электронного кошелька.

На сегодняшний день у АСВ два партнера, прошедших специальную аккредитацию, — «Яндекс. Касса» и сервис «Золотая корона — Погашение кредитов». Агентство планирует расширять сеть партнеров, которые в том числе смогут увеличить число доступных для заемщиков платежных инструментов.

По словам генерального директора АСВ Юрия Исаева, агентство последовательно формирует инфраструктуру для того, чтобы исполнение обязательств перед банками с отозванной лицензией для заемщиков было возможно с минимальными издержками: в помещениях агентства работают кассы по приему платежей и специализированные платежные терминалы, также АСВ на конкурсной основе привлекает специальных платежных агентов в регионах расположения офисов банка-кредитора. С появлением портала заемщики получили возможность погашать кредит уже на следующий день после отзыва лицензии у их банка-кредитора, подчеркивают в АСВ.



«Реализовав данный проект, агентство стимулирует активное пополнение конкурсной массы и, как следствие, повышение процента удовлетворения требований кредиторов, а заемщики получают возможность своевременной оплаты в удобном интерфейсе с минимизированной в результате конкуренции комиссией», — заключают в АСВ.