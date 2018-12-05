Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Воронеж» ( лицензия отозвана 15 июня 2018 года), в ходе инвентаризации его имущества выявило недостачу на общую сумму 965,683 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Наибольшая часть недостачи в размере 957,592 млн рублей приходится на статью «прочие активы» и связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации (30 августа 2018 года — дата признания банка банкротом и запуска процедуры конкурсного производства) подтверждающих документов. Недостача по основным средствам и хозяйственным затратам в размере 8,026 млн рублей включает неотделимые улучшения в арендованных банком помещениях на сумму 507 тыс. рублей, а также связана с фактическим отсутствием имущества.

Остальная часть недостачи в размере 65 тыс. рублей представляет собой остатки на корреспондентских счетах в банках-корреспондентах и связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации документального подтверждения наличия денежных средств на счетах.

«По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества», — указывает АСВ.



Кроме того, в ходе инвентаризации выявлено имущество (банковское оборудование, оргтехника, мебель) в количестве 824 единиц, не учтенное на балансовых счетах банка.

