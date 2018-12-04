Компания «Яндекс» 5 декабря 2018 года представила свой первый смартфон — «Яндекс. Телефон».

Телефон работает на операционной системе Android, в нем уже предустановлены сервисы «Яндекса», такие как: «Яндекс.Карты», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Браузер». Другие сервисы компании можно подключить по желанию позже.

Кроме этого, в смартфон интегрирован голосовой помощник «Алиса», которую можно вызвать фразой «Слушай, Алиса». При желании функцию голосового помощника можно отключить.

«Яндекс.Телефон» работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 630. Он выпущен в одной версии — в черном алюминиевом корпусе с дисплеем 5,65 дюйма FullHD+, доступно 64 Гб встроенной памяти и 4Гб оперативной. Новый смартфон оснащен чипом NFC, что позволит владельцам бесконтактно оплачивать покупки.

Смартфон стоимостью 17 990 рублей поступит в продажу 6 декабря в офисе Яндекса. Уже с 7 декабря «Яндекс.Телефон» можно будет приобрести в магазинах «Билайн», «Эльдорадо», «Беру» и «М.Видео».