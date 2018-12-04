Давление на рубль усилится прямо с открытия торгов, сообщает аналитик Альпари Владислав Антонов.

«На спот-рынке один доллар стоит 66,87 рубля против закрытия на отметке 66,82 рубля на Московской бирже. Разница небольшая. Если падение цен на нефть прекратится, то пара доллар/рубль до четверга останется торговаться около уровня 66,90 рубля. Если давление усилится, то первой целью для покупателей выступит уровень 67,20 рубля», - поясняет эксперт и добавляет, что по паре евро/рубль ожидается дальнейшая консолидация в диапазоне 75,30 - 76,16 рубля. На рынке Форекс евро находится под давлением, поэтому у рубля есть незначительная поддержка.

По словам старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба, ожидаемый дневной диапазон движения для доллара США составляет 66,2-67,5 рубля, для европейской валюты — 75,0-76,6 рубля.

«Возобновилось укрепление доллара на мировом рынке: пара евро-доллар снижается сейчас на 0,2%. Это значит, что в совокупности с упавшей нефтью и санкционными страхами рубль в паре с долларом в начале дня отправится в район отметки 67», - комментирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.