Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Зираат Банку (Москва) кредитный рейтинг «BBB(RU)», прогноз — «стабильный».

Кредитный рейтинг Зираат Банка определяется сильной оценкой достаточности капитала, удовлетворительным риск-профилем, адекватной позицией по фондированию и ликвидности при ограниченном бизнес-профиле, поясняют аналитики.

Вероятность предоставления банку экстраординарной поддержки со стороны материнской структуры — крупнейшего государственного турецкого банка T.C. Ziraat Bankasi A. S. оценивается как нейтральная. В частности, АКРА обращает внимание на ухудшение экономического положения Турции, в том числе в результате снижения курса национальной валюты страны и негативных изменений в состоянии ее платежного баланса.

Ограниченная оценка бизнес-профиля российского банка («bb+») определяется его слабой франшизой на российском рынке в сочетании с низкой диверсификацией операционного дохода. Стратегия Зираат Банка предполагает органический рост и сохранение фокуса на работе с юридическими лицами, в том числе с компаниями-резидентами с турецким капиталом.

Система корпоративного управления и стратегического планирования оценивается как адекватная ввиду значительного опыта работы и высокой квалификации топ-менеджеров банка, а также значительного операционного контроля за деятельностью Зираат Банка со стороны материнской структуры.

Существенный буфер абсорбции убытков подтверждается высоким уровнем достаточности основного капитала. Высокий коэффициент усредненной генерации капитала обусловлен стабильной прибыльностью деятельности банка и отсутствием дивидендных выплат.

Удовлетворительная оценка риск-профиля Зираат Банка обусловлена приемлемым уровнем потенциально проблемной задолженности в кредитном портфеле в сочетании с высокой концентрацией на десяти крупнейших группах клиентов — 77,6% портфеля, что в некоторой степени нивелируется наличием поручительства со стороны материнской организации по ряду выданных кредитов.



В числе прочего отмечается, что банк способен выдержать значительный отток клиентских средств на горизонте 90 дней как в рамках базового, так и в рамках стрессового сценария АКРА. Дисбалансов на более длительных сроках также не наблюдается.

