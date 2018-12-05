• Сбербанк поднял верхнюю границу возраста по потребительским кредитам до 70 лет. Теперь потребкредиты без обеспечения будут доступны клиентам старше 65 лет при условии окончания срока кредита до того, как им исполнится 70 лет; ранее возраст на момент окончания срока кредита не должен был превышать 65 лет. По словам заместителя председателя правления Сбербанка Светланы Кирсановой, клиенты пенсионного возраста — один из приоритетных сегментов для кредитной организации. Банки очень любят клиентов-пенсионеров, которые, как правило, отличаются хорошей финансовой дисциплиной.

• НПФ предлагают сохранить действующий пока пенсионный возраст для получения негосударственной накопительной пенсии — с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. С такой инициативой Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) обратилась в Минфин, ЦБ и ПФР. По их мнению, это станет мотивацией для россиян копить на старость. С 1 января 2019 года в России стартует пенсионная реформа. Пенсионный возраст женщин постепенно поднимется до 60 лет, мужчин — до 65. Но для государственной накопительной пенсии, которая с 2014 года заморожена пока до 2021 года включительно, уже сделано исключение: ее можно будет получить в 55 лет женщинам и в 60 — мужчинам. Фонды просят распространить это правило и на негосударственные выплаты в рамках договора с НПФ. Правда, останутся ли в России негосударственные накопительные пенсии и в каком виде — до сих пор непонятно.

• В Банке Торгового Финансирования (БТФ) выявлены мошеннические действия с вкладами физических лиц. В Агентство по страхованию вкладов (АСВ) поступило 24 заявления от вкладчиков БТФ в связи с отсутствием сведений о них в реестре страховых выплат. Временная администрация направила соответствующее заявление в правоохранительные органы. В АСВ подтвердили наличие несанкционированного списания денежных средств со счетов и вкладов физических лиц руководителем дополнительного офиса «Багратионовский». Прямые кражи денег со вкладов — вопиющий случай даже по меркам российской банковской системы, где в банках после отзыва лицензий неоднократно выявлялись забалансовые «тетрадочные» вклады.

• Эксперты определили источники дополнительного дохода россиян. Для 79% опрошенных россиян основными источниками дохода остаются традиционные: подработка, денежные подарки и премии. Тогда как пассивный доход, который требует вложения денег и траты времени, получают только 19%. По данным исследования, взятки и откаты на территории России получают около 2% опрошенных, но у аналитиков есть резонное опасение, что те, кто их получает, не участвует в опросах.