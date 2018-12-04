Россияне стали больше занимать в МФО, и вместе с ростом суммы долга резко увеличилась нагрузка на семейный бюджет, пишут «Известия» со ссылкой на расчеты Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По данным на конец III квартала, за год средняя сумма займа в этом сегменте выросла на 43%: с 6,9 тыс. до 9,9 тыс. рублей.

На одного должника приходится 1,5 займа, в прошлом году было 1,3. Число выданных кредитов выросло незначительно, в пределах 1%, и составило чуть более 1 млн штук, а вот общий объем увеличился на 24% и достиг 9,5 млрд рублей. Это немного по сравнению с рынком банковского кредитования, но особое внимание обращает на себя рост показателя долговой нагрузки (ПДН). На конец III квартала в среднем заемщик МФО отдавал на обслуживание кредита 24% своих доходов, а годом ранее — только 18%.

Банки ужесточили требования к заемщикам, и МФО стали чаще выдавать кредиты, этим и объясняется рост долговой нагрузки, отмечают эксперты. По их словам, значительная часть россиян чрезвычайно закредитована, имеет низкие или неподтвержденные доходы, и получение займа в обычном банке представляет для них немалую сложность. А МФО зачастую не интересуются ни кредитной историей заемщика, ни его заработком, ни наличием других кредитов или просроченной задолженности.

Впрочем, регулятор пока не видит явных предпосылок для перетока клиентов из банков в МФО. Как отмечал представитель ЦБ, для микрокредитов действуют приближенные к банкам требования. Так, для займов «до зарплаты» есть ограничения по пролонгации (не более семи раз за год) и по количеству выдач (не более десяти штук). Однако соблюдать правила будут только лицензированные игроки, а, как отмечают эксперты, каждый второй рубль, выданный через систему микрокредитования, выдается нелегалами.

